Bijzonder! Foto's van de zorg: ‘Samen met een zorgmedewerker staan huilen’

oproep Bijna stroomt het water weer! Wat is uw band met de Zevenberg­se haven?

28 oktober ZEVENBERGEN - Vol verwachting klopt het hart van Zevenbergen. Na een jaar of vijftig stroomt, als alles goed gaat, begin december weer water in het tracé tussen de Noord- en de Zuidhaven. In de nieuwe rubriek ‘haven in zicht’ verzamelen we verhalen uit het heden en verleden van de haven. Daarvoor zijn we ook op zoek naar uw verhaal.