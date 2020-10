Bijna stroomt het water weer! Wat is uw band met de Zevenbergse haven?

oproepZEVENBERGEN - Vol verwachting klopt het hart van Zevenbergen. Na een jaar of vijftig stroomt, als alles goed gaat, begin december weer water in het tracé tussen de Noord- en de Zuidhaven. In de nieuwe rubriek ‘haven in zicht’ verzamelen we verhalen uit het heden en verleden van de haven. Daarvoor zijn we ook op zoek naar uw verhaal.

Aannemerscombinatie Strukton Civiel Zuid-van den Herik ligt iets voor op schema. Officieel moet de haven 31 december klaar zijn. In feite is het nu alleen nog een kwestie van de laatste loodjes, zoals het afwerken van parkeervakken, het ontgraven van het laatste stuk van de haven, hier en daar wat straatwerk en het planten van bomen.

Op 24 april 2019 stak Jan Barel de de eerste spade in de grond. Diezelfde Jan Barel zette in 1970 als prins Jan bij wijze van carnavalsstunt op dezelfde plek de demping van de haven symbolisch in gang door vanaf een brug een emmer rivierzand in het water te mikken.

Maar: hoe zat het ook alweer? Waarom werd is de haven een eigenlijk gedempt, hoe is hij ontstaan, wat betekende de haven in vroeger eeuwen voor de Zevenbergse bevolking en wat doet de Roode Vaart terug in de stad?

In aanloop naar de (her)opening van de haven gaan we in een reeks verhalen in op die vragen. U vindt de serie 'haven in zicht' op woensdag en vrijdag in BN DeStem op Stad en Streek 4 van editie Etten-Leur & Moerdijk én natuurlijk op deze website, waar alle verhalen worden verzameld in een dossier. Vandaag de eerste aflevering: 'Delen van Zevenbergen waren een aanfluiting’.

Zelf over de haven vertellen?

Heeft u een band met de haven van Zevenbergen, heeft u verhalen over vroeger en/of nu, en wilt u daar over vertellen? Mail naar redactie.moerdijk@bndestem.nl.

Volledig scherm © 2020 09 04 Ontgraven middendeel haven en kabelbrug in beeld