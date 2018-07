Bijbel in raadzaal Moerdijk? Waarvoor dan?

ZEVENBERGEN - De gemeente Moerdijk heeft deze week een nieuwe bijbel aangeboden gekregen van de Gereformeerde Bijbelstichting in Leerdam, de zogenaamde Kanttekeningenbijbel. Maar daarmee is niet gezegd dat ze het aanbod aanneemt.

Quote Wij vinden scheiding van kerk en staat belangrijk Bennie Blom ,,Wij hebben het aanbod voor kennisgeving aangenomen", zegt een woordvoerder van de gemeente. ,,De raad zal daarover later beslissen."

Raadslid Bennie Blom (SP) geeft alvast een schot voor de boeg. ,,Ik verwacht het eerlijk gezegd niet. Aanbieden kan altijd, maar wij vinden het wel belangrijk dat kerk en staat gescheiden blijven."

CU-fractievoorzitter Bert Schreuders geeft het idee ook weinig kans. ,,De vraag is: wat kunnen we ermee? Er wordt toch geen gebruik van gemaakt. Zelfs niet door mij, want ik heb er zelf een thuis."

Bezinning

De bijbel was vóór de secularisatie een vast element in de raadzaal. Er werd uit voorgelezen voorafgaand aan de vergadering en na afloop. Daarvoor in de plaats is een algemeen woord van bezinning gekomen of - zoals in de gemeente Moerdijk - een minuut stilte.

Blom vindt zo'n moment van stilte 'prima'. Even rust."

Quote Ik bid dan tot God, misschien wel als enige Bert Schreuders

Schreuders gebruikt de stilte voor een kort gebed. ,,Ik bid dan tot God, misschien wel als enige. Na afloop dank ik God." In de acht jaar dat hij raadslid is namens de ChristenUnie heeft hij niet anders gekend. ,,Mijn voorganger waarschuwde me wel: 'Als ze die minuut ook maar niet afpakken.' Ha ha."

Een zware

De Kanttekeningenbijbel, in 2004 verschenen als vervanging van de Statenbijbel uit 1657, is volgens Schreuders wel 'een zware'. ,,Daarom denk ik dat die helemaal weinig kans maakt."

