'Bij Zevenbergschen Hoek aangehouden drugsverdachte na fout politie en OM vrijgelaten'

Veel oud-prinsen bij het Westhoekfeest in het Spie­ring­krui­ers­durp

16:56 MOERDIJK - De oproep van carnavalsvereniging De Spieringkruiers uit Moerdijk om zoveel mogelijk oud-carnavalsprinsen zaterdag in Moerdijk te mogen ontvangen is gelukt. Een groot aantal oud-prinsen was naar het dorp aan het Hollands Diep gekomen om weer eens met elkaar kennis te maken, te praten over die goeie ouwe tijd en leuke anekdotes tegen elkaar te vertellen.