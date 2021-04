Bij droogte in West-Brabant lest een kraan bij Moerdijk de dorst: ‘Een project als dit is een feestje’

Naast sluis Roode Vaart is waterschap Brabantse Delta begonnen met de bouw van een zoetwaterinlaat. Via een inlaatkanaal en een pompgemaal stroomt straks per seconde meer dan 3,5 duizend liter water vanuit het Hollandsch Diep naar de Roode Vaart. Die extra slok water is hard nodig om de rivieren Mark en Dintel, de Vliet en watergangen in de polders in droge zomers op peil te houden.