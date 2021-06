Bietje Gezond de Polder Rond: goede pr voor de sector

Doorbraak in moordzaak gedumpte Paco: politie neemt in Bergen op Zoom bus in beslag

17 juni BERGEN OP ZOOM/ROTTERDAM - Er lijkt een doorbraak te zijn in het onderzoek naar de ontvoering en moord op de Colombiaanse drugscrimineel Paco, die in Rotterdam is verdwenen. Donderdagmiddag heeft de politie bij een autoverhuurbedrijf in Bergen op Zoom een bus in beslag genomen die vermoedelijk ‘een link heeft met het misdrijf'.