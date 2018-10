Bietentocht meert aan in Willemstad

Politie rolt ene na andere hennepkwe­ke­rij op in Roosendaal, Zevenber­gen, Breda en Oosterhout

25 oktober BREDA - In tal van woningen in Brabant hebben hennepteams van politie Zeeland-West-Brabant woensdag hennepkwekerijen opgerold. In Breda, Oosterhout, Zevenbergen, Roosendaal en Tilburg was het onder meer raak.