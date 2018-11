Bietenboeren balen: ‘Die ganzen trekken complete peejen uit de klei’

En de bietenoogst is vanwege de droge zomer al niet zo best... De Zevenbergse agrariër Örjan Schrauwen laat wat van die grote aangevreten peejen zien. Liever gezegd wat er nog van over is. Alsof de door hem verfoeide ganzen appeltjes hebben zitten eten. ,,Je snapt niet dat ze het voor elkaar krijgen. Dit lukt een paard nog maar net.”

Schransen

Een keer of tien per dag jaagt Schrauwen (46) de ganzen van dit perceel. Het zijn de acht hectare waarvan hij nog de beste oogst verwachtte. De opbrengst van twee andere stukken land blijft vooral door de warme zomer nogal achter. ,,Hier moeten we het goedmaken, maar dat lukt niet als ze met zijn allen komen ontbijten én dineren.”

Het is alsof ze in de nabije beschermde natuur langs de Mark zitten te wachten tot de kust veilig is. Met honderden snavels tegelijk komen ze schransen. Vooral als het gaat schemeren of in de vroege ochtend. Is het niet bij boer Örjan, dan is het wel bij de buurman of nog verderop.

Volledig scherm Grauwe ganzen vreten de boel kaal. Na de aardappelen, granen, wortelen en uien, zijn nu de wintertarwe en de suikerbieten aan de beurt. Boer Örjan Schrauwen moet een paar keer per dag zijn land op om ze te verjagen. © Pix4Profs/Marcel Otterspeer

Overal

In heel West-Brabant doen zich deze taferelen voor, horen ze bij de Suiker Unie in Dinteloord van hun klagende leveranciers. Zegt een woordvoerder: ,,Dit is al langere tijd gaande, maar het lijkt erop dat de vraatschade dit jaar groter is.”

Voor de suikerfabriek zal het ganzengedrag uiteindelijk niet veel uitmaken. Voor de agrariërs kan het echter vervelend aantikken. Er zijn recente gevallen bekend van telers die 15.000 kilo aangevreten suikerbieten konden opruimen als veevoer omdat ze niet meer geschikt waren voor menselijke consumptie. ,,Je zit al snel aan honderden euro’s, maar wat denk je dat het aan tijd kost”, verzucht Schrauwen.

Hij rijdt rondjes op zijn trekker, spant rood-witte linten, laat apparaten knallen, neemt border-collie Bliksem mee en heeft inmiddels een jager ingeschakeld. ,,Maar iedere keer als die komt, zijn ze net weg. Die jager geeft het op, maar die beesten blijven terugkomen. Schrikken doen ze nauwelijks meer, ze waggelden zelfs op hun gemak voor mijn combine uit. Laatste begonnen ze achter ons bedrijf aan een perceel wintertarwe. Vinden ze ook lekker.”

Bewijzen

Als een bietenboer kan bewijzen dat hij de ganzen niet zelf verjaagd krijgt, kan hij ontheffing aanvragen - tot eind december - om te mogen laten schieten. En wanneer hij gedocumenteerd meer dan 300 euro schade kan aantonen, is beroep mogelijk op het op faunafonds. ,,Da's fijn, maar daar heb ik nu niks aan. En mijn tijd wordt nooit vergoed", weet Schrauwen inmiddels uit ervaring.

Hij wil begin december gewoon goeie bieten rooien die hij contractueel in januari bij de Suiker Unie moet aanvoeren. ,,Wanneer je zoals wij in de natuur mag werken, hoort daar altijd enige vraatschade bij. Haasjes, fazanten, wat reeën: dat loopt hier allemaal. Mooi. En wij zijn heus voor biodiversiteit", zegt de Zevenbergenaar terwijl in de verte een volgende vlucht grauwe ganzen zich aandient. ,,Maar dit loopt uit de klauwen. Joh: wanneer wij hier zo meteen vertrokken zijn, lijkt het wel op intensieve veeteelt.”