Bibberen in zwembad De Bosselaar, waar is dat voor nodig?

Volledig scherm Een snikhete dag in de Bosselaar. Het bad is onverwarmd. © Marcel Otterspeer / Pix4Profs

Nu is het toevallig zo dat ik mijn sponde al heel wat jaartjes deel met iemand die in de regel stoer overkomt; hij heeft z'n postuur mee, dat moet gezegd. Nee, zo iemand laat niet met zich sollen.

Schone schijn! Wacht maar tot je 'm thuis drie octaven hoger hoort konkelfoezen met ons katje Mientje, dan is het Mieneke lieveke hier en Mieneke schatteke daar.

Nog iets waarmee hij zijn coole imago finaal verkwanselt: hij heeft een bloedhekel aan onverwarmd zwemwater. Onverwarmd is voor hem per definitie koud. Terwijl ik in vakanties op dag één en uur één het zwembad van ons vakantiehuis al tot op de bodem heb verkend, komt hij er pas op dag drie of vier toe om de grote teen van zijn linkervoet héél voorzichtig te laten zakken in het heldere water. Steevast volgt dan de kreet: ‘Koud!” Hij beent vervolgens naar de drijvende thermometer, haalt die uit het water en roept:,,Ja, hè, hè, zie je wel: 27 graden. Koud!” En weg is hij.

Sof

Daarom was de aankoop van ons huis in Roosendaal, zeventien jaar geleden, eigenlijk een sof. We hadden geen tuin, maar wel een zwembad. Vond ik reuzeleuk. Mijn stoere imago niet. ,,Koud!” Ik hield vol, trok mijn mini-baantjes elke dag, totdat ik te horen kreeg dat ik het zwembad dan ook maar zelf moest onderhouden.

Zo snel mogelijk verhuisden we naar Zevenbergen.

Bosselaar

Ik moest hier gisteren aan denken toen ik las dat in mijn woonplaats het buitenbad, De Bosselaar, ook niet verwarmd is. Dat wist ik niet, daar schrok ik van. De wonderbaarlijk warme zomer van vorig jaar even buiten beschouwing gelaten, is het dus gewoon bibberen en blauwbekken geblazen in zo'n bad. En daar moet je nog voor betalen ook.

Zonnecollectoren

Terwijl het op een heerlijk simpele en verrukkelijk duurzame manier naar een aangename temperatuur kan komen. Hulde aan raadslid Cees Huijssoon, die pleit voor de aanschaf van zonnecollectoren. Dat kost wat, maar dan heb je ook wat: een bad waar mensen met stoere imago's hun koudwatervrees kunnen laten varen. Goed idee. Maar zelfs dan zie ik míjn stoere exemplaar niet naar de Bosselaar gaan, want er is nog iets wat hem tegenhoudt: een zwembad met andere mensen erin. Bah! Hij moet het voor zichzelf hebben, om rustig in te mijmeren en te dromen, van - ja, wie anders - Mieneke.