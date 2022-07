Bianca en Henk-Jan verruilden Den Bosch voor B&B in Standdaarbuiten

Lichaam vermiste man gevonden tijdens grote zoekactie in haven van Willemstad

WILLEMSTAD - In het water bij de Lantaarndijk in Willemstad is donderdagochtend kort na 11.00 uur het lichaam van een vermiste man gevonden. Dat meldt de Veiligheidsregio. De vondst werd gedaan tijdens een grootschalige zoekactie naar de man die vermoedelijk ’s nachts van een boot was gevallen. Er is volgens de politie geen sprake van een misdrijf.

14 juli