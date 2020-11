Bezuiniging op boa's in gemeente Moerdijk van de baan

ZEVENBERGEN - Niet minder, maar meer boa-capaciteit in 2021. Daar komt het vorige week genomen besluit van de Moerdijkse raad om de voorgestelde bezuiniging in te trekken, in de praktijk op neer.

Het zag er namelijk even naar uit dat de schaar in het budget voor buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) werd gezet. Niet geheel onverwacht, want het college van B en W moest een bezuiniging van 1,9 miljoen zien weg te poetsen om de begroting 2021-2024 sluitend te krijgen.

Bij de post boa viel nog 30.000 euro weg te halen. Dit is het bedrag dat nog resteert van de 100.000 euro die de gemeenteraad in 2019 beschikbaar heeft gesteld voor het aanstellen van extra boa's. Twee derde, 70.000 euro, is namelijk al gebruikt voor het invullen van één functie, waarmee het totale aantal beschikbare boa's (in fte) uitkomt op vijf.

Quote We gaan voor een flexibele schil. Dat betekent dat we bijvoor­beeld bij evenemen­ten extra capaciteit kunnen inhuren Woordvoerder , Gemeente Moerdijk

Maar nee, deze 30.000 euro wordt toch gebruikt voor de inzet van boa's, al is het te weinig om er een hele fte van te maken. ,,Daarom gaan we het onder andere gebruiken voor het creëren van een flexibele schil", licht een woordvoerder van de gemeente Moerdijk toe.

,,Dit betekent dat we in tijden van drukte, zoals bij evenementen en extra verkeerscontroles, extra capaciteit kunnen inhuren. Denk bijvoorbeeld aan situaties zoals afgelopen voorjaar met de afsluiting van Willemstad. En zo zijn er meer situaties denkbaar waarin extra menskracht van pas komt.”

Coronapandemie legt drukte op boa's

De coronapandemie legt natuurlijk extra druk op de boa's, waarbij te denken valt aan extra surveillance, meedenken met de ondernemers en mensen aanspreken op het houden aan de richtlijnen.

Toch is er geen sprake van onderbezetting, concludeert de woordvoerder. ,,Voor een gemeente van deze omvang is het aantal van vijf boa's gangbaar. Natuurlijk brengt de aard van het werk met zich mee dat er zo nu en dan sprake is van pieken. Daarom is het fijn dat we nu een flexibele schil hebben.”

Insluipers bijna verleden tijd

Een grote piek van recente datum was de controle op insluipers: vluchtelingen die vanaf parkeerplaats Streepland in Zevenbergschen Hoek stiekem met een vrachtwagen richting Engeland meereden.

Quote Een week of vier geleden hebben we nog een aantal vluchtelin­gen aangehou­den en overgedra­gen aan de vreemdelin­gen­po­li­tie Woordvoerder , Gemeente Moerdijk

Die situatie is zo goed als getackeld, stelt ze. ,,Een week of vier geleden hebben we er nog wel een aantal aangehouden en overgedragen aan de vreemdelingenpolitie.” Maar dat staat in geen verhouding tot de tientallen vluchtelingen die met name in 2017 (44) en 2018 (122) de gok waagden.

Gemeente Etten-Leur heeft ook 5 fte's

De gemeente Etten-Leur heeft op dit moment 5 fte aan boa’s in dienst en huurt daar bovenop momenteel één fte extra in. Er is in de begroting ook ruimte voor een flexibele schil in de vorm van extra inhuur, bijvoorbeeld wanneer het door ziekte van vaste medewerkers lastig wordt de diensten in te vullen.