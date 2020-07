Bezuinigen? Waarop? Alles is belangrijk in de gemeente Moerdijk

Daartoe dient de nieuwe Kadernota, waarover de raadsleden zich donderdagavond voor het eerst uitgesproken hebben.

De Kadernota is de opmaat naar een sluitende begroting voor het jaar 2021. In de Kadernota wordt uitgegaan van voortzetting van het huidige beleid, zoals opgenomen in het bestuursakkoord en de meerjarenbegroting. Het bestuur staat voor de uitdaging om in 2021 een bedrag van 6,8 miljoen te bezuinigen, waarvan 4,4 miljoen structureel.

Geen harde besluiten

Tot harde besluiten kwam het niet. Dat kan ook niet, want het college gaat eerst zelf nog voorstellen doen. Die worden eind september verwacht. De raadsvergadering was bedoeld om input te geven aan burgemeester en wethouders.

Alle tien een duit in het zakje

Zoals bekend bestaat de raad uit niet minder dan tien partijen. En die deden allemaal een duit in het zakje. Conclusie: alles is belangrijk, van sociaal domein tot de huisvesting van arbeidsmigranten, van woningbouw tot vernieuwing van de vlonders in Klundert. ,,Maar we gaan wel kijken of dat inderdaad 350.000 euro moet kosten", zei wethouder Dingemans.

Quote 350.000 euro is erg veel geld voor de vlonders in Klundert. We gaan kijken of dat goedkoper kan Danny Dingemans , wethouder gemeente Moerdijk

Om de financiële druk te verlagen, zouden sommige projecten ook kunnen worden uitgesteld. ,,Maar de nieuwe brandweerkazerne in Willemstad móet er komen”, waarschuwde burgemeester Jac Klijs. ,,Die voldoet echt niet aan de eisen.”

Quote De nieuwe brandweer­ka­zer­ne in Willemstad móet er komen Jac Klijs, Burgemeester Gemeente Moerdijk

Hetzelfde geldt voor de bouw of renovatie van sommige basisscholen. ,,We kunnen die nog wel meer uitsmeren, maar het is echt geen luxe. Klimaatbeheersing stelt ook andere eisen aan scholen.”

Ook Randweg Klundert komt er

Ook het plan voor de randweg Klundert gaat gewoon door. Wat er wél geschrapt kan worden, wordt dit jaar nog een heel lastige opgave voor de Moerdijkse bestuurders.