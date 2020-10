Bewoners van de Westhoek met beheerder in gesprek: ‘Open gesprek maar nog geen hallelujah’

Bewonersvereniging de Westhoek sprak vorige maand in BN DeStem zijn ongenoegen uit over beheerder Vastestate en eigenaar Estea . Vooral de communicatie was hen een doorn in het oog.

Nog geen ‘hallelujah’

,,Het was allemaal hartstikke duidelijk, alleen gaan wij echt nog geen ‘hallelujah’ roepen. Daarvoor willen we eerst actie zien. Het is natuurlijk wel positief dat hij langskomt en hij kwam heel oprecht over. We voelen ons daardoor wel gehoord.” Het gesprek duurde ruim 3,5 uur.