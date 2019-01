Bewoners Noordlangeweg Willemstad van de regen in de drup: ‘Die drempel moet gewoon weg’

,,Nou, dat was een enorm succes", lacht Elly Ras schamper. Ze woont met haar man aan de Pieter van Oldenborghlaan, de drempel in kwestie ligt schuin achter hun achtertuin. ,,Vrachtwagens en aanhangers maken kabaal als ze over die drempel klappen, vooral als er geen lading in ligt", vertelt ze. Vooral doordeweeks tijdens de spitsuren en in de zomer heeft ze er last van. ,,We horen zeker ieder uur zo’n klap. We zitten niet graag meer buiten.”