Bewoners langs spoor Zevenbergen boos: 'Waarom is ProRail er niet bij'?

ZEVENBERGEN - Een bijeenkomst over de maatregelen die ProRail gaat nemen om de geluidshinder aan het spoor in Zevenbergen te verlagen, en ProRail zelf is er niet bij....

Bewoners die door de gemeente waren uitgenodigd om woensdagavond voor de tweede keer geïnformeerd te worden en mee te denken over oplossingen, vatten dat op als een belediging: ,,Waarom is ProRail er niet bij?"

Weggehoond

Gemeentelijk ambtenaar Ewald Korevaar gaf aan ProRail bij herhaling te hebben uitgenodigd. ,,Ze wilden niet. Ze hebben gezegd dat ze er weer op een later tijdstip bij komen." Zijn antwoord werd weggehoond. ,,Wij vinden dit niet kunnen."

ProRail-woordvoerder René Vegter is de commotie een dag later ter ore gekomen. ,,Het ging om een stedenbouwkundige visie.", luidt zijn verdediging. ,,Daar spelen wij als ProRail geen rol in. Dit is echt iets wat de gemeente zelf oppakt."

Geluidsschermen

Vanuit het Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG) heeft ProRail onderzoek verricht naar maatregelen om de geluidsoverlast te verminderen. Ter hoogte van de woningen langs het spoor in Zevenbergen wil ProRail geluidsschermen plaatsen, waarbij de mening van direct betrokkenen 'tot op zekere hoogte' zal worden meegenomen.

De bijeenkomst in het gemeentehuis over dit onderwerp, waarvoor nu ook bewoners waren uitgenodigd die in de 'tweede schil' langs het spoor wonen, was een vervolg van de eerste op 25 september. Daarin kregen de direct betrokken bewoners voorgelegd welke keuzes er qua geluidsschermen voor hen zijn - verschillende hoogtes en al dan niet transparant.

Vervolgens kregen ze een paar weken de tijd om hun persoonlijk keuze kenbaar te maken aan de gemeente. De uitkomst daarvan werd woensdagavond gepresenteerd.

Niet unaniem

Unaniem was die uitkomst niet, verklaarde Korevaar. Schermen van 4 meter hoog, 3 meter, 2 meter of helemaal geen schermen: geen van de keuzes had een echte voorkeur. En toch moet die wel worden vastgelegd in een conceptvisie richting ProRail. ,,Wij hebben daarom een knoop doorgehakt door een geluidsscherm van 4 of 3 meter voor te stellen dat vanaf 2 meter hoogte transparant is."

Ei van Columbus