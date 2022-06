Bewoners Kattekraem zijn opstelling Tennet rond nieuwe 380kV-lijn beu: ‘We voelen ons gepiepeld’

Ceciel Deijkers en Ad Zwanen hadden deze kritiek later deze maand in een overleg met TenneT en de gemeente Moerdijk namens bewoners willen spuien, maar ze komen er nu al meer naar buiten. De opmerking van de netbeheerder eerder deze week in BN DeStem dat de aanleg van 380kV-verbinding mede nog niet is begonnen door bezwaren van omwonenden, is ze in het verkeerde keelgat geschoten.