Bewoners haven Zevenbergen krijgen 'zendertje' dat trillingen registreert

VIDEO Vrachtwa­gen kantelt in Moerdijk, afrit A17 weer open

12 augustus MOERDIJK - Een gekantelde vrachtwagen zorgt maandag voor problemen op de Distriboulevard en de ingang van het industriegebied in Moerdijk. De afrit van de A17 bij het industrieterrein was een paar uur dicht, maar is inmiddels weer open. Dat meldt ANWB.