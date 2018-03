Bewoners Fijnaart en Zevenbergen boos om locatie afvalcontainer

FIJNAART - Een groot aantal mensen uit Fijnaart is boos omdat de gemeente op het laatste moment heeft besloten de ondergrondse afvalcontainers toch op een andere locatie te plaatsen dan eerder met de bewoners was overeengekomen.

Ook in Zevenbergen zijn sommige definitieve locaties anders dan eerder is bekendgemaakt.

Volledig scherm Remco Luhrman (SP) © Gemeente Moerdijk Dat schrijft Remco Luhrman van de SP-fractie in de gemeenteraad van Moerdijk aan het college van B en W. Het gaat om de bewoners van de Valenciennesstraat, de Jan van Glymesstraat, de Prins Bernardstraat en de Prinses Irenestraat in Fijnaart.

Deze mensen hebben met de gemeente meegedacht over een locatie voor de ondergrondse container waar het restafval naartoe moet worden gebracht. Ze waren volgens de SP zeer tevreden over de nabijgelegen locatie op de hoek Valenciennesstraat - Hazebrouckstraat. Vooral omdat in die buurt veel ouderen en gehandicapten wonen, was het een prima plek, schrijft Luhrman.

Verbazing

Groot waren verbazing en ergernis dan ook toen bleek dat de container niet op genoemde hoek, maar een eind verderop in de Juliana van Stolbergstraat zou komen. 'Een paar honderd meter meer lopen voor bewoners van onder meer de Valenciennesstraat', schrijft Luhrman.

Volgens de SP'ers zijn de bewoners boos over deze gang van zaken. De indruk bestaat dat de gemeente gezwicht is voor één klagende bewoner die de container niet op die hoek wilde hebben. In de brief wil Luhrman weten wat er is misgegaan en of de container alsnog op de door de bewoners gewenste plaats kan komen. Binnenkort antwoordt het college op de vragen van de SP.

Ansekerke

Ook in Zevenbergen is met enkele containers is geschoven nadat de locatie in overleg met bewoners was bepaald. Uit onvrede daarover hebben enkele mensen contact gezocht met het gemeentehuis. Zoals Wouter Vink: ,,Hij zou aan de Ansekerke komen, maar wordt nu op de hoek Lindonk - De Meeren geplaatst. Er zijn er meer verplaatst van een woonerf naar de doorgaande weg".