Bewoners Achterdijk staken verzet tegen randweg

Beregenen? Eerst grond in de magnetron

8:00 DINTELOORD - Juni 2018 gaat de boeken in als een historisch droge maand. Mogelijk is het de droogste maand sinds de weermetingen in 1901 zijn begonnen. De droogte en hitte houden ook de komende dagen aan, voorspellen de weerstations. Fijn voor de zonaanbidder, zorgwekkend voor de boer die zijn oogst bewaakt.