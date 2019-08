Bewoner Zeven Schakels: ‘Stroomstoring was nachtmerrie’

ZEVENBEGEN _ De stroomstoring die vrijdagnacht de kern van Zevenbergen plat legde, heeft Toon Goverde (71) die woont in woonzorgcentrum De Zeven Schakels in Zevenbergen naar eigen zeggen in grote gezondheidsproblemen gebracht.

,,Ik heb zeven uur moeten wachten op stroom, terwijl ik daar als COPD-patiënt afhankelijk van ben. Waarom heeft zo'n groot gebouw geen noodvoorziening voorhanden?”

Wakker van benauwdheid

Goverde vertelt het verhaal, terwijl hij nog van de gevolgen aan het bijkomen is. ,,Vrijdagnacht werd ik wakker van benauwdheid. Bleek dat mijn zuurstofmachine was uitgeschakeld. Ook het apneu-apparaat was uitgevallen, een machine die zuurstof in mijn longen pompt en CO2 eruit haalt.”

Inderdaad geen noodaggregaat

Een woordvoerder van Surplus laat desgevraagd weten dat er op deze locatie inderdaad geen aggegraat is opgeslagen. De reden: ,,Surplus heeft contractafspraken zodat op ieder noodzakelijk of gewenst moment een noodaggregaat op locatie ingezet kan worden. Ieder woonzorgcentrum van Surplus beschikt over zuurstofflessen die ingezet kunnen worden bij een stroomuitval.’”

Quote Hoe kan ik nou in het stikdonker slangetjes aansluiten? Toon Goverde, Bewoner woonzorgcentrum De Zeven Schakels, Zevenbergen

De Zevenbergenaar is niet bepaald tevreden over het antwoord. ,,Zo’n zuurstoffles heb ik hier als reserve staan, maar daar ben ik in zo'n omstandigheid niet mee geholpen. Hoe kan ik nou in het pikkedonker die slangetjes aansluiten?” Bovendien, zegt hij, is daarmee de CO2 niet uit zijn lichaam. ,,Die gaat zich stapelen in de longen. Daar heb ik nu al drie dagen last van.”

Uur op zuster gewacht

Die nacht heeft hij wel een zuster gebeld. ,,Maar die had het natuurlijk hartstikke druk op dat moment. Er zijn hier veel COPD-patiënten zoals ik. Ik heb een uur op haar moeten wachten.”

Zijn dochter Marianne kan er al helemaal niet over uit. ,,Werkelijk schandalig. Dit kan toch niet? Stroomuitval is de ergste nachtmerrie voor COPD-patiënten. Je zit dan letterlijk zonder zuurstof. En dat zeven uur lang!”

Surplus kan wegens privacyredenen niet inhoudelijk reageren

Surplus laat weten in het kader van de privacy van haar bewoners niet inhoudelijk te reageren. ,,Wij blijven met meneer in gesprek over de zorgverlening. Kijken samen naar de mogelijkheden en naar zijn wensen hierin.”

De Zeven Schakels in Zevenbergen.

