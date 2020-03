Bewegen met bewoners Zeven Schakels: Spierpijn? Daar ben ik niet bang voor!

‘We moeten creatief zijn’

,,En daarom moeten we nu creatief zijn”, zegt Athal Pals, initiatiefnemer en eigenaar van de organiserende sportclub. ,,Ik zag dat ze dit in Italië doen voor ouderen en moest meteen aan deze beweegtuin denken. Toen ik dit idee voorstelde aan Anita Kapitein, een klant van mij, was het snel geregeld. Zij werkt hier. We moeten er samen wat van maken, en op deze manier dragen wij heel graag een steentje bij.”

Fanatieke deelnemers

Achter het glas op de begane grond doen Annie van Boxel (80) en Ad van Aart (82) fanatiek mee. We communiceren via Welzijnsmanager Raymond van den Oever van de Zeven Schakels, want we mogen niet naar binnen natuurlijk. De dames vertellen hem dat ze allebei veel liever buiten mee willen doen, maar het is even niet anders. Mevrouw Van Aart komt uit de polder. ,,Ik was altijd al graag buiten en moest alles op de fiets doen. Daarom ben ik echt niet bang voor een beetje spierpijn hoor”, grapt ze.