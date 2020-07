Betonwagen kantelt op rotonde in Zevenbergschen Hoek

Eetrecensie Bij dit Chi­nees-Indische restaurant is het ‘lekker ouderwets’ eten zonder rare fratsen

22 juli FIJNAART - Ze zitten al een paar jaar in het culinaire vergeethoekje en hun aantal daalt rap in Nederland: Chinees-Indische restaurants. Ook in deze recensierubriek blijven ze wat onderbelicht, want niet erg hip. Daar kan wel eens verandering in komen.