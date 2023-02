Bestuurslid Rowan Kamp: ‘De Kogelvangers krijgt nieuwe energie van verhuisplan’

Brabantse treinstati­ons niet populair, Lage Zwaluwe scoort het slechtst van Nederland

BRABANT - Treinreizigers zijn niet tevreden over Brabantse treinstations. Dat blijkt uit een onderzoek van I&O Research in opdracht van NS en ProRail onder 85.000 reizigers. In de top 40 van meest populaire stations staat niet één station uit Brabant. Station Lage Zwaluwe staat zelfs helemaal onderaan de lijst en is het minst populaire treinstation van Nederland.

