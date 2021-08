Bestuurder vliegt met 110 per uur over Appelaarsedijk bij Fijnaart

Vanaf maandag zweten op de Haring­vliet­brug met extra smalle rijstroken: ‘Flink smaller dan je gewend bent’

22 augustus Voor een automobilist met claustrofobie zal het de komende jaren zweten worden op de Haringvlietbrug. Rijkswaterstaat heeft met barriers en belijning de rijstroken versmald tot 2,85 en 1,95 meter. In het weekeinde maakten tientallen wegwerkers ‘de Brug der Zorgen’ gereed voor een periode tot 2023 waarin 50 kilometer per uur de maximumsnelheid is.