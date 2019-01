Bestuur van zwembad De Oester in Fijnaart dolblij met nieuwe krachten

De vorige voorzitter Dennis van Dongen liet in november weten dat hij wegens drukte de kar niet meer wilde trekken. Een opvolger was volgens hem niet direct voorhanden. Hij riep mensen op zich te melden. Dat is dus niet aan dovemansoren gericht geweest.

Van Dongen blijft de komende maanden aan als vicevoorzitter om zijn taken goed aan Bosch over te dragen. Het bestuur zegt met de extra mensen weer voldoende op sterkte zijn om al het werk goed te kunnen uitvoeren. ,,We zijn ontzettend blij met de versterking." Het zwembad werd in 1970 geopend onder de naam 't Volkerakkertje. Toen sluiting dreigde omdat de gemeente de financiële lasten niet meer kon of wilde dragen, werd een stichting in het leven geroepen om het te behouden. Op 1 januari 2016 was het zo ver. Van Dongen was de initiatiefnemer.