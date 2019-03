Bestelbus klapt achter op vrachtwagen, bijrijder zwaargewond: werkstraf en rijverbod voor bestuurder

File

Het ongeval gebeurde twee jaar geleden in de namiddag op de A29, ter hoogte van Willemstad. De bestuurder en zijn collega waren op weg van Goes naar Rotterdam. De mannen reden in een bestelbus met hoogwerker. In een file botste hun bestelbus achterop de vrachtauto. En vervolgens op een mobiele rijstrook-signalering. Die stond daar omdat er eerder op dag een dodelijke ongeval was gebeurd. Normaal mag ter plaatse 130 km/uur worden gereden, maar op dat moment 90 km/uur. De snelheidsmeter van de bestelbus was ‘bevroren’ op 115 km/uur.