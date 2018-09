Bestaat de Kunst- & Cultuurroute Moerdijk straks nog?

Van Rijsbergen heeft de route tien jaar geleden opgericht en groot gemaakt. Zo groot dat deze nu lijkt te bezwijken onder haar succes. De laatste editie in de afgelopen twee weekends was verdeeld over dertig locaties. ,,Het kost zo veel energie. Het is te veel werk voor mij geworden", verklaart Van Rijsbergen. ,,Ik had geen tijd meer over voor mijn eigen kunstenaarschap. Dat wil ik nu weer oppakken." Ook Bea Hoeks, haar rechterhand, stopt ermee.

Vraagteken

Hoe het nu verder moet met het evenement, is nog een groot vraagteken, zegt Van Rijsbergen. Er staat nog geen opvolger klaar om het stokje over te nemen. Maar dat het evenement moet worden ingedikt, is volgens haar al bijna een vast gegeven. ,,Het is nu te groot. Het zou beter op één plaats, of misschien een paar plaatsen gehouden kunnen worden." De Standddaarbuitense blijft wel in het bestuur. ,,Ik kan er niet helemaal afstand van doen. Het is ergens toch mijn kindje", zegt ze met een brok in haar keel. Op 8 oktober is de eerste vergadering. ,,We gaan dan evalueren en kijken hoe we de volgende editie vorm gaan geven."

Quote Het wordt heel moeilijk om twee goede vervangers te vinden Marcel Deelen

Van Rijsbergens vertrek als coördinator valt rouw op het dak bij mensen uit de Moerdijkse kunst- en cultuurhoek. Marcel Deelen, die de laatste jaren tijdens de Kunst- en Cultuurroute samen met zijn vrouw Ellen de deuren van hun Villa d’Engelenburgh in Fijnaart open zet, vindt het 'heel dramatisch'. ,,Jammer. Het zijn twee uitstekende drijvende krachten. Het wordt moeilijk om twee geschikte vervangers te vinden." Het voorstel om het evenement in te dikken klinkt hem niet nieuw in de oren. ,,Het is te versnipperd. Ik pleit ook voor minder locaties, waar meer gebeurt." De optie om zichzelf aan te melden, lacht hij weg. ,,Ik zit al in drie besturen."

