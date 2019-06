'Best wel zwaar’ kanonnetje van Fort Sabina naar Fort Prins Frederik

En dan ook nog eens van het ene fort, Sabina in Heijningen, naar het andere fort, Prins Frederik in Ooltgensplaat.

Deze happening was donderdagmiddag het officiële startsein voor het Waterpoort Weekend, het derde in zijn bestaan.

60 evenementen

Het omvat 60 evenementen die vandaag, zaterdag en zondag verpakt als vijf minifestivals plaatsvinden in de gemeenten rondom het Volkerak-Zoommeer: Tholen, Bergen op Zoom, Halderberge, Steenbergen en Moerdijk/Goeree-Overflakkee.

Kilootje of 100

Op papier leek het kanon heel wat, en ‘in het echt’ was het ook best een zwaar geval van een kilootje of 100 - volgens de ruwe schatting van de Moerdijkse wethouder Thomas Zwiers die het gevaarte op een brancard samen met drie anderen naar de rondvaartboot met de toepasselijke naam De Waterpoort torste.

Volledig scherm Het kanon van Fort Sabina is overhandigd. Wethouder Thomas Zwiers (links) schudt de hand van zijn collega Daan Markwat van de gemeente Goeree-Overflakkee, op Fort Prins Frederik in Ooltgensplaat. © Pix4Profs/Peter Braakmann

Imitatie

Maar om de feiten recht te doen, kunnen we toch beter spreken van een kanonnetje, en dan ook nog van een imitatie. Een replica van een authentiek militair gevechtsinstrument, vervaardigd door vrijwilligers van het West-Brabantse fort die er ook al een voor hun eigen monument hadden gemaakt.

Ada Grootenboer

Het was al aangeboden aan burgemeester Ada Grootenboer van Goeree-Overflakkee, die voorzitter is van stichting Fort Sabina.NL. Niet geheel toevallig, want toen ze nog wethouder was in de gemeente Moerdijk woonde ze in Willemstad.

Nu moest het alleen nog naar de overkant. Helaas moest Grootenboer zelf hierbij verstek laten gaan.

Het gaat om het gebaar: verbinden

Het gaat bij deze plechtigheid natuurlijk niet om de grootte of de authenticiteit. Nee, het gaat om het gebaar: verbinden.

Bij betrekkelijk weinig mensen buiten de organisatie om zal een belletje rinkelen als ze over Waterpoort horen. Maar daar gáát het ook niet om, stelt Zwiers zodra het kanonnetje na een verrukkelijke tocht over het Volkerak van fort is gewisseld.

Volledig scherm Leden van muziekvereniging Determinato uit Klundert genieten van de overtocht op het dak van de Waterpoort-rondvaartboot. © Annelies Vlaanderen

Quote Dat het begrip Waterpoort gaat leven, is geen doel an sich Thomas Zwiers, Wethouder Gemeente Moerdijk

,,Dat het begrip Waterpoort gaat leven, is geen doel an sich. Waterpoort is er vooral om projecten en activiteiten op het gebied van erfgoed, water, natuur en recreatie in gezamenlijkheid te realiseren. En dat gebeurt! Ik ga dit weekend zeker kijken.”