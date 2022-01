Beslissing combigebouw Zevenbergschen Hoek pas na de gemeenteraadsverkiezingen

ZEVENBERGSCHEN HOEK - De beslissing over een nieuwe multifunctionele accommodatie voor Zevenbergschen Hoek wordt over de gemeenteraadsverkiezingen heen getild.

Het lukt het college van B en W van Moerdijk niet meer om voor maart een voorstel aan de gemeenteraad voor te leggen. De vertraging heeft onder meer te maken met een extra onderzoek naar de omvang van een zaal met podium voor de nieuwe accommodatie waarin niet alleen wijkhuis De Zevensprong, maar ook basisschool De Hoeksteen en tennisvereniging Het Bossche Lijntje onderdak krijgen.

Volgens wethouder Eef Schoneveld - die zelf na de verkiezingen niet terugkeert in de politiek - is voor een nieuwe accommodatie grofweg tussen de vier en zes miljoen euro nodig. De exacte kosten zijn nog niet bekend, het gespecialiseerde externe vastgoedadviesbureau HEVO trekt het project namens de gemeente en links en rechts zijn nog losse eindjes.

,,Wij dachten aanvankelijk dat een zaal met podium voor wat grotere activiteiten van zo'n 150 vierkante meter voldoende zou zijn. Maar de werkgroep (met diverse vertegenwoordigers van school, wijkhuis en tennisvereniging) verwacht dat er vijftig vierkante meter extra nodig is. Dat kost behoorlijk wat extra, wellicht in totaal zo'n twee ton. Daar heeft HEVO opnieuw onderzoek naar moeten doen.”

Extra onderzoek kost 28.000 euro

Dat extra onderzoek en andere extra adviezen, zoals bijvoorbeeld over de verkeersafwikkeling, kost 28.000 euro aan voorbereidingskosten. ,,Ik heb nu toch het gevoel dat we daarmee een flinke stap hebben gezet naar de totstandkoming van een nieuwe accommodatie. In Zevenbergschen Hoek is niet zo veel, er ontbreekt bijvoorbeeld een café, dus een ontmoetingsplek is belangrijk.”

Gemeenteraad moet voor de zomer ‘go’ geven

Schoneveld gaat ervan uit dat er in het tweede kwartaal van 2022 een afgerond voorstel voor een MFA Zevenbergschen Hoek aan de raad kan worden voorgelegd. ,,Dan is het aan de gemeenteraad om een ‘go’ te geven. Of niet. Het gaat dan in feite nog om de voorwaarden waaraan de MFA moet voldoen.”

,,Pas daarna kunnen we aan de slag met het inschakelen van een architect, ontwerpen, aanbesteding et cetera. Daarna zal het waarschijnlijk nog een jaar of drie duren voordat de nieuwe accommodatie er is.”

Nieuw gebouw op gemeentegrond

De nieuwe MFA komt op het eigen terrein van de gemeente bij de huidige Zevensprong. Daar is zo veel ruimte dat het buurthuis niet dicht hoeft tijdens de bouw. Volgens Schoneveld is de combi school en buurthuis in één gebouw bijzonder omdat het schoolbestuur verantwoordelijk is voor de exploitatie van de school en de gemeente voor het buurthuis. ,,Maar daar komen we via een speciale juridische constructie wel uit.”

