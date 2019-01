Beschonken recividist rijdt met ongeldig rijbewijs over A59 bij Fijnaart, politie grijpt in

update Hogere strafeis in moordzaak Linda van der Giesen: 12 jaar cel en tbs geëist tegen John F.

11 januari DEN BOSCH - Tegen John F., de man die bekende dat hij in augustus 2015 zijn ex Linda van der Giesen uit Zevenbergen doodschoot, is vrijdag in hoger beroep bij het gerechtshof in Den Bosch 12 jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist.