Bertus Lansen over brand Chemie-Pack: ‘In Moerdijk zit de angst altijd wel ergens in je achterhoofd’

Weet u nog waar u was op die dag, even voor half drie?

,,Ik was in Breda. Mijn vrouw Mia had geen rijbewijs. Als zij wilde gaan winkelen, was ik particulier chauffeur. Zo snel we konden zijn we teruggegaan. Het was meteen duidelijk dat het menens was. Eerst was er sprake van een brand op het bedrijventerrein. Niet veel later hoorden we dat het om Chemie-Pack ging en dat de vlammen door het dak sloegen. Van ver zag je de rookwolk en werd er opgeschaald naar zeer grote brand. Je hoefde niet gestudeerd te hebben om te weten dat het om een calamiteit ging en dat er gevaarlijke stoffen bij betrokken waren.”