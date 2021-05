Bermmonument als stille boodschap: ‘Wat hier gebeurd is, had nooit mogen gebeuren’

In onze regio zijn meerdere plekken ingericht ter nagedachtenis aan een verkeersslachtoffer. Of het nu een beer is, een gedenkmonument of een bos bloemen: het is een eerbetoon aan de mensen die op een tragische manier om het leven zijn gekomen. Ze vragen een paar seconden van je aandacht als je er langsrijdt.



Volgens Rob Stomphorst van Veilig Verkeer Nederland (VVN) is het plaatsen van een bermmonument niets nieuws. ,,Ze dienen deels als verwerking omdat die plaats het laatste moment was waarop de verongelukte persoon nog in leven was en deels als oproep dat hetgeen daar gebeurd is, nooit had mogen gebeuren. In die zin is het ook een klein beetje een campagne die passerende weggebruikers tot nadenken kan zetten,” legt Stomphorst uit.