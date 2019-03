Berg restafval slinkt flink in Moerdijk

poll Zo probeert gemeente Moerdijk een stinkende gft-bak met maden erin te voorkomen

12 maart ZEVENBERGEN - Na de klachtenregen over stank en ongedierte in de extreem lange en warme zomer van vorig jaar, gaat de gft-inzameling komende zomermaanden op de schop in de gemeente Moerdijk. De bakken worden elke week geleegd en niet meer een keer in de twee weken. Een breedgedragen wens onder inwoners. ,,Aan die oproep geven we gehoor", zegt wethouder Jack van Dorst.