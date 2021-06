Bep Mouwen, al veertig jaar vrijwilligster bij de EHBO: ‘Als ik bloed zag, raakte ik in paniek’

OnderscheidenZEVENBERGSCHEN HOEK - De ochtend voor Koningsdag was de buurvrouw van Bep Mouwen-Janssen (69) in het complot betrokken. Zij kwam koffiedrinken. ,,Ineens stond het buiten vol met kinderen, kleinkinderen, broers en zussen. Alles en iedereen was opgetrommeld. Het was echt een emotionele gebeurtenis.”

Locoburgemeester Eef Schoneveld kwam Bep tot haar grote verrassing melden dat ze was benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Al meer dan veertig jaar is ze vrijwilligster bij de EHBO in Zevenbergschen Hoek en Langeweg. Bij tal van sportactiviteiten en evenementen zoals het Zomerkarnaval is ze een vertrouwd gezicht.

Haar EHBO-verhaal kent een bijzondere aanloop. ,,Ik kon vroeger helemaal niet tegen bloed. Een van mijn zonen had een slechte motoriek. Dat was nogal een brokkenpiloot, die vaak viel. Als ik bloed zag, raakte ik in paniek, zeker omdat het van mijn eigen kind was.”

Diploma halen

Ze kreeg de tip om eens aan te kloppen bij een mevrouw van de EHBO-vereniging in Zevenbergschen Hoek. ,,Zij adviseerde mij om het diploma te halen. Ze zei dat ik dan niet meer in paniek zou raken en rustig zou blijven. En ze heeft gelijk gekregen.”

Nu is ze dus al dik veertig jaar bij de EHBO. Ze organiseerde ook lessen en examens voor de jeugd en collecteerde. ,,Het is mooi om iets te kunnen doen voor de mensen en ze te kunnen helpen.”

Met het Zomerkarnaval heeft ze een speciale band. ,,Dan staat er een tent op het voetbalveld. Carnaval wordt overal gevierd. Zomerkarnaval niet en daardoor komen er veel bezoekers naar Zevenbergschen Hoek. Het is altijd een groot succes.”

Gebroken been

Quote Je moet mensen geruststel­len. Je kunt moeilijk zeggen dat het er eng uitziet, want dan raken ze in paniek Bep Mouwen Bep, die in Breda is geboren, is blij dat ze nooit met zware incidenten te maken heeft gehad. ,,Ik heb bijvoorbeeld nooit hoeven reanimeren. Ongelukken met een gebroken been heb ik wel gehad. Dan is naast stabiliseren ook praten heel belangrijk. Je moet mensen geruststellen. Je kunt moeilijk zeggen dat het er eng uitziet, want dan raken ze in paniek.”

Geen sprintje meer

Bep is nu 69 maar nog niet van plan te stoppen. Het EHBO-werk doet ze nu samen met haar dochter. Dat heeft ook een praktische reden: ,,Ik heb sinds een paar jaar last van een slechte motoriek door een neurologische aandoening. Ik kan niet meer een sprintje trekken over het voetbalveld.”

Bep is naast haar activiteiten voor de EHBO als toezichthouder in de speeltuin in Den Hoek in touw. ,,Het is leuk om met kinderen bezig te zijn. De ouders komen er dan vaak bij zitten om een kopje koffie te drinken. Het is leuk om onder de mensen te zijn.”