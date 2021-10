Belrondje of huisbezoek tegen eenzaamheid

ZEVENBERGEN - Moerdijkers die 75 of 83 jaar worden, ontvangen binnenkort een brief met de vraag of zij een huisbezoek of een telefoongesprek wensen. Dit geldt ook voor mensen van 55+ die het laatste half jaar weduwe of weduwnaar zijn geworden.

De bezoekjes en telefoontjes worden uitgevoerd en gepleegd door vrijwilligers, die zijn verbonden aan het project ‘Samen in OnS Moerdijk’, waarin de gemeente en zorgorganisatie Surplus samenwerken. Het is met name gericht op het voorkomen van eenzaamheid, legt wethouder Eef Schoneveld uit.

Het is alweer de zestiende keer dat de gemeente er in het kader van het project een set brieven van zo'n 250 stuks uitstuurt, vertelt hij. Schoneveld schetst in grote lijnen de inhoud van die brief: ,,We stellen vragen als: hoe gaat het met u? Wat kunnen we voor u doen? Zijn er vragen die u heeft?”

Waarom zo specifiek gekozen is voor 75 en 83-jarigen? Schoneveld: ,,We zijn ooit begonnen met 75 jaar. Maar die mensen staan nog volop in het leven, hebben nog veel contacten. Bij sommigen is weinig behoefte aan die contacten. Zij redden zich wel’. Maar naarmate mensen ouder worden, komen er meer vragen. Vanaf 82, 83 jaar gaat het thema eenzaamheid meer spelen, merken we.”

Quote Naarmate mensen ouder worden, komen er meer vragen. Vanaf 82, 83 jaar gaat het thema eenzaam­heid meer spelen, merken we Eef Schoneveld, Wethouder gemeente Moerdijk

De afgelopen jaren was er veel animo voor het aanbod, vat Schoneveld samen. ,,Ouderen stellen de huisbezoeken erg op prijs, zo blijkt. Het is een mooi voorbeeld van een initiatief dat met een eenvoudige aanpak heel doeltreffend werkt.”

Corona

De gemeente houdt de ontwikkelingen rondom het coronavirus nauwlettend in de gaten en hoopt dat met de ronde die binnenkort start huisbezoeken mogelijk zijn. Wie een huisbezoek (wegens corona) niet prettig vindt, kan er voor kiezen om gebeld te worden.

Meer weten over Samen in OnS Moerdijk? Coördinator Margot Eekhout is van maandag t/m woensdag bereikbaar: 06-23207523.