Belg verstopt zes kilo ketamine in schilderijen: aangehouden op A17 bij Standdaarbuiten

Determina­to: ‘Waarom mogen wij maar met 25 mensen repeteren in De Niervaert?’

16 juni KLUNDERT - De regel is zowat overal: maximaal 30 personen in een afgesloten ruimte, maar muziekvereniging Determinato mag woensdagavond in De Niervaert in Klundert maar met 25 repeteren.