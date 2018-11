Bekijk hier het debuut van Moerdijk in natuurfilm De Nieuwe Wildernis 2

De Nieuwe Wildernis is een natuurspektakel dat in 2013 in première ging. De film trok maar liefst 700.000 bioscoopbezoekers waardoor het de meest succesvolle Nederlandse natuurfilm ooit is. Het leverde een Gouden Kalf voor beste film op. De nieuwe film, De Nieuwe Wildernis 2 - Wild Port of Europe, speelt zich af in de havens van Moerdijk en Rotterdam en vertelt het verhaal van ‘onverwachte rijkdom, veerkracht en dynamiek van de natuur in het grootste en drukste transport- en industriegebied van Europa’.