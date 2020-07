Begraafplaats Noordtoren Zevenbergen klimt uit het dal

Bijna een jaar lang heeft de nieuwe begraafplaats aan de Klundertseweg het moeten doen zonder enige aanduiding. Dat was het gevolg van de overschrijding van het budget met 9 ton bovenop de 2.622.000 euro die al voor de ontwikkeling was uitgetrokken. Nog meer zeer deed de constatering dat de overschrijding pas na een half jaar, in januari 2019, aan het licht kwam. Het college besloot toen om de laatste kosten die nog gemaakt moesten worden, 31.000 euro, door te schuiven naar dit jaar.

Volledig scherm Het nieuwe naambord van de begraafplaats Noordtoren in Zevenbergen. © Annelies Vlaanderen

Ook de beplanting krijgt vrijwel overal vaste voet aan de grond. Er bloeien gele en paarse bloemen, bomen en struiken schieten de lucht in. Het gras is gemaaid en de eerste urn drijft in de met waterlelies beplante vijver.

Volledig scherm De eerste graven op de begraafplaats Noordtoren in Zevenbergen. © Annelies Vlaanderen

Een heel ander beeld dan een week of drie geleden toen de begraafplaats wel iets weg had van een woestenij en het leek of een groot aantal jonge bomen het niet had gered. ‘Mijn inschatting was zestig procent’, meldde VVD-fractievoorzitter Erik van der Linden donderdagavond tijdens de raadsvergadering. Toen hij gisteren nog eens ging kijken, stond hij verbaasd over de veerkracht van de natuur na alle regenval. ,,Het ziet er een stuk beter uit.”

Volledig scherm De beplanting van de begraafplaats Noordtoren in Zevenbergen. © Annelies Vlaanderen

Wethouder Jack van Dorst deelt zijn mening: ,,Wij hebben hier een mooie begraafplaats, met een gevarieerde beplanting die een prachtige verbinding met het landschap maakt. En ja, een paar weken geleden was er best veel verdord, maar alles is weer in de plus aan het komen."