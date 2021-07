Beddenplan voor arbeidsmigranten opnieuw ingediend

21e eeuws jasje voor 17e eeuws Maurits­huis: ‘Echt een pareltje’

23 juli WILLEMSTAD - ,,Jeetje, wat is het hier vreselijk mooi.” De Moerdijkse burgemeester Aart-Jan Moerkerke is zó onder de indruk van het Mauritshuis dat hij zijn verwondering niet onder stoelen of banken kan steken als hij donderdagmiddag de tientallen aanwezigen toespreekt. Zij zijn afgekomen op de opening van het hypermoderne bezoekerscentrum, waarin het Mauritshuis de afgelopen maanden is omgetoverd.