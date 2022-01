Bedankpaneel: cadetten KMA redden bij Watersnoodramp ruim honderd mensen van daken

ZWINGELSPAAN - De dijk is behouden - mensen gered! Dat is de titel van het tekstpaneel dat maandagmiddag aan de Zwingelspaansedijk wordt onthuld.

In alles doen de weersomstandigheden denken aan de rampnacht van 69 jaar geleden: keiharde wind uit het noordwesten, buien, kou en ook nu weer springtij. Maar gelukkig kunnen nu de waterkeringen dicht en hoeven mensen in poldergebieden niet meer bang te zijn voor overstroming.

Tijdens de Watersnoodramp kwamen in de gemeente Moerdijk 101 mensen om, vertelt Jan Dierks. Hij is voorzitter van de Stichting Watersnoodwoning/Museum Heijningen en initiatiefnemer van het bord, het zesde in een reeks panelen in de polders rond Heijningen waar in de nacht van 31 januari op 1 februari 1953 76 mensen verdronken door de overstromingen. ,,In heel Heijningen woonden toen nog geen 700 mensen, kun je nagaan wat een impact die ramp op het dorp had. Tien procent van de bevolking in één klap weg.”

Watersnood Heijningen gemeente Moerdijk 1953

Cadetten eren en bedanken

De Stichting Watersnoodwoning/Museum Heijningen wil met het bord de KMA-cadetten van toen eren en bedanken. ,,Zij kwamen in 1953 met al het materiaal dat ze hadden hier naartoe en hebben meer dan honderd mensen gered die op daken zaten vanwege het hoge water. Ze hebben geholpen met zandzakken sjouwen om de gaten te dichten. En hier precies, ter hoogte van nummer 15A aan de Zwingelspaansedijk werd de dijk door de mensen van de KMA gedicht.”

‘Machteloos tegenover natuurkracht’

De onthullers van het bord, burgemeester van Moerdijk Aart-Jan Moerkerke en KMA-commandant René Baksteen, zijn zich bewust van het historische en emotionele belang van de plek. ,,Ik merk dat de generatie die de Watersnoodramp meemaakte, er vaak heel moeilijk over kan praten", zegt de burgemeester. ,,Nog moeilijker dan over de oorlog, dat is iets dat mensen zelf veroorzaken. Maar tegenover de kracht van de natuur sta je machteloos.”

Het paneel is onderdeel van een fietsroute langs belangrijke Watersnoodplekken in de polders rond Heijningen.

Commandant Baksteens ouders vingen destijds in Vlaardingen een Zeeuws gezin met drie kinderen op. ,,Mijn vader vertelde het afgelopen weekend. Heel veel mensen namen een aantal maanden gezinnen in huis die dakloos waren geworden door de watersnood.”

‘De deur sloeg eruit, we konden geen kant op’

De 86-jarige Willem Ardon was zo'n jongen die met zijn ouders uit de Heijningse polders moest worden geëvacueerd. ,,Toen het water onder de deur door kwam, brachten we nog wat spullen naar boven. En ineens sloeg het water de deur eruit en konden we geen kant meer op. Toen een volgende polder ook onder water liep, zakte het water bij ons, maar het huis was zwaar beschadigd. We hebben maanden in Roosendaal gewoond.”

Het paneel is onderdeel van een fietsroute. Meer info http://watersnoodwoning-moerdijk.nl/herdenkingspanelen/

Burgemeester Moerkerke en rechts Jan Dierks van de Stichting Watersnoodwoningen/Museum Heijningen.