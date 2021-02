Basisschool Klundert was geen seconde dicht, en toch niemand ziek: ‘Wij zijn ’t bewijs dat het kán’

Voor het eerst in vijf weken telde het RIVM weer méér coronage­val­len in Moerdijk en Et­ten-Leur

28 januari ZEVENBERGEN/ETTEN-LEUR - Vier weken op rij daalde het aantal positieve coronatests in onze directe omgeving. Maar de afgelopen week groeide het aantal besmettingen dat bij het RIVM werd gemeld weer - in de gemeente Moerdijk én in Etten-Leur. Het aantal gemelde coronagevallen in Moerdijk lag zelfs 40 procent hoger dan een week eerder.