Basisschool De Arenberg Zevenbergen tijdelijk dicht door corona

ZEVENBERGEN - Basisschool De Arenberg in Zevenbergen is tijdelijk gesloten als gevolg van corona. De ouders zijn in kennis gesteld. Online wordt nog wel les gegeven.

In de afgelopen week zijn verscheidende leerkrachten van de basisschool positief getest op het coronavirus (COVID-19). ,,Daarnaast ontvangen wij steeds meer berichten dat kinderen van deze school vanwege aan corona gerelateerde klachten thuisblijven", zegt het bestuur van Stichting De Waarden, waar De Arenberg onder valt, in een reactie.

Na intensief overleg tussen schooldirecteur Hèlen Rasenberg en het bestuur (Lucienne Hoogwerf) van De Waarden is besloten om de school tot en met morgen te sluiten. De medezeggenschapsraad van de school is akkoord.

,,We zijn tot dit besluit gekomen omdat het aantal besmettingen blijft oplopen en we het niet langer verantwoord vinden om op deze wijze onderwijs te verzorgen, waarbij mogelijk de veiligheid en gezondheid van iedereen in het gedrang komt", zeggen Rasenberg en Hoogwerf in een gezamenlijke verklaring.

Gedeeltelijk open

Overmorgen begint de herfstvakantie. De school is hierdoor volgende week gesloten. ,,Dit geeft ons waarschijnlijk de ruimte om het aantal besmettingen te stabiliseren. Uiterlijk donderdagavond 22 oktober evalueren wij de stand van zaken. De verwachting is dat wij na de herfstvakantie weer (gedeeltelijk) open kunnen.

Thuisonderwijs

Vandaag hebben alle leerlingen hun schoolspullen op kunnen halen, die ze nodig hebben voor het thuisonderwijs. Morgen en vrijdag krijgen de kinderen thuisonderwijs. ,,We passen hierbij digitaal onderwijs toe en voorzien ouders en/of verzorgers waar nodig in een device voor thuisgebruik voor de kinderen.”

Als het echt niet anders kan, dus in het uiterste geval, worden kinderen op school opgevangen.

De GGD geeft geen nadere toelichting over individuele gevallen of clusters van besmettingen en gaat dus niet in op vragen over de besmetting bij De Arenberg. Maar volgens een woordvoerder komt het niet vaak voor dat een hele school dicht moet als gevolg van corona. ,,Ik heb het in ieder geval in deze regio niet vaak voorbij zien komen", zegt een woordvoerder.

Gemeente

Bij de gemeente Moerdijk laten ze de communicatie verder over aan het schoolbestuur. ,,Het is ons bekend dat de school dicht is, maar de verantwoordelijkheid ligt verder bij de school zelf", aldus een woordvoerster.

