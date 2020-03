Bas Nijhuis hoofdgast op Moerdijks Ondernemersontbijt

Hoe ga je om met druk van buitenaf? Van de media of van spelers, maar ook van je klanten? Hoe blijf je dan dicht bij jezelf? Nijhuis, scheidsrechter en eigenaar van een bakkerszaak in Haaksbergen, gaat met de nodige humor en zelfspot op die vragen in.

Karakter tonen

Het thema is ‘Vanuit vertrouwen op je doel af!’ ,,Een mooi thema dat mij persoonlijk erg aanspreekt, ook vanuit mijn baan als docent sociale wetenschappen bij de Fontys Lerarenopleiding in Tilburg. Wat betekent dicht bij jezelf blijven als ondernemer, scheidsrechter of docent? Ik waardeer het als mensen karakter tonen, wanneer ze gaan staan voor de dingen waar ze in geloven”, zegt wethouder Danny Dingemans, die het Ondernemersontbijt zal openen.

Maarten van der Weijden

Het jaarlijkse evenement is 9 april tussen 8.00 en 10.00 uur in in De Borgh in Zevenbergen. In het verleden prikten onder meer Harry Piekema, Maarten van der Weijden en Arnold Vanderlyde een vorkje mee.