Bas (16) heeft het goed naar z'n zin in Zevenbergschen Hoek: ‘Sinds ik hier woon, heb ik een vakantiegevoel’

Jong in...ZEVENBERGSCHEN HOEK – De rust in de Zevenbergschen Hoek is wat Bas van den Broek (16) het meest waardeert aan zijn dorp. Met dit lekkere weer is hij graag te vinden in de groene delen van het dorp, om te fotograferen of te wandelen met zijn honden.

Woon je hier al je hele leven?

,,Nee, ik ben twee jaar geleden hier naartoe verhuisd. Ik woonde eerst in Zevenbergen in een rijtjeshuis. Nu woon ik op een rustigere plek, naast de kerk. De eerste weken na de verhuizing had ik een soort vakantiegevoel als ik thuiskwam. Dat gevoel is niet meer weggegaan. Ik vind het een geweldig dorp.”

Is er iets wat je mist in Zevenbergschen Hoek?

,,Gek genoeg kan ik niks bedenken. Ik vind dat er geen tekortkomingen zijn in het dorp. Ik woon hier met veel plezier.”

Jongeren gezocht!

Waar houden jongeren zich mee bezig? Wat vinden zij van hun woonplaats? We laten hen in de rubriek Jong in aan het woord. Vandaag: Bas van den Broek (16) uit Zevenbergschen Hoek. We zoeken nieuwe interviewkandidaten! Ken jij iemand die wel in deze rubriek wil of wil jij er zelf in, stuur dan een mailtje naar anne.jansen@persgroep.net.

Worden er leuke dingen in het dorp georganiseerd?

,,Een hoogtepunt vind ik toch wel het zomercarnaval. Midden in de zomer is er dan een kleine carnavalsstoet. Ik vier graag carnaval, dus een keer extra in de zomer is altijd leuk.”

Waar spreek je af met vrienden?

,,Ik ken een aantal mensen van school die hier in de buurt wonen. Dan stuur ik ze een berichtje en gaan we naar een park hier verderop. Daar staan twee perfecte bankjes waar we kunnen chillen. Eentje in de zon, en een in de schaduw. Het is een ideaal plekje om deze warme dagen door te brengen.”

Is sporten belangrijk voor je?

,,Ja, zeker. Ik ben lid van handboogvereniging Nimrod in Etten-Leur, waar ik aan boogschieten doe. Ik hockey ook graag bij HC Zevenbergen. In allebei de sporten ben ik erg fanatiek. Ik wil altijd winnen, maar dat lukt natuurlijk niet altijd. Bij het boogschieten vaak wel. Maar met hockeyen ben je ook afhankelijk van je teamgenoten. Dat maakt het soms iets lastiger, haha.”

Boogschieten is een geen alledaagse sport. Hoe ben je ermee begonnen?

,,Ik was ooit op een evenement waar je kon boogschieten. Toen beviel het me zo erg, dat ik naar verenigingen ben gaan zoeken in de omgeving. In Etten-Leur ben ik eens gaan kijken of ik het wat vond. Vanaf dat moment ben ik er gaan trainen. De spanning die je bij wedstrijden voelt vind ik het leukste aan de sport.”

,,Het eerste lesuur vond ik het een beetje eng. Mijn vader behoort tot de risicogroep, waardoor ik extra voorzichtig ben als het op corona aankomt. Na de eerste lesuren voelde het wat meer ontspannen voor mij. Mijn vader heeft nu zijn eerste vaccinatie gehad en dat geeft me wat meer rust.”

Je wilde op de foto bij De Omloop in Zevenbergschen Hoek. Waarom?

,,Ik vind het leuk om te fotograferen. Dat doe ik graag bij dit stukje groen in het dorp, waar ik regelmatig kom met mijn hondjes. Vooral in de winter kan ik er mooie foto’s maken, als er bijvoorbeeld ijs op het water ligt. Ik zou meer met fotografie moeten doen.”

Heb je zin in het EK voetbal?

,,Sinds ik de reclame van de Jumbo heb gezien, heb ik er wel steeds meer zin in. Ik ben namelijk aan het sparen voor de juichcape. De nieuwe carnavalsliedjes over het EK brengen me ook wel in de stemming. Over het algemeen ben ik geen enorme voetbalfan. Maar bij een EK of WK kijk ik zeker. Ik denk lekker thuis op de bank.”

Heb je nog plannen voor deze zomervakantie?

,,Ik denk dat ik lekker in de tuin ga werken, dat vind ik leuk om te doen. Ik hoop dat mijn contract bij de kwekerij wordt verlengd. Dan kan ik daar deze zomer aan de slag. Het kan in de zomer erg warm zijn tijdens het werken, daarom beginnen we om acht uur ’s ochtends tot twaalf uur in de middag.”

Wil je voor altijd in Zevenbergschen Hoek blijven wonen?

,,Ik denk wel dat ik zal moeten verhuizen, als het aan de werkgelegenheid ligt. Ik wil later graag iets doen in de luchtvaartwereld. Als me dat lukt, moet ik voor een baan ergens anders gaan zoeken dan hier in de regio. Ik hoop dat ik hier uiteindelijk wel terug kan komen.”

Bas van den Broek (16) Woont met: moeder Yvonne en vader Frans

Huisdieren: honden Djanga en Ayla

School: 3 havo op Markland College in Zevenbergen

Hobby’s: gamen, hockeyen en boogschieten

Bijbaan: bij Kwekerij de Groot in Zevenbergen

Verliefd: nee