Barsten in vestingmuur Willemstad: ‘Beter kijkt er iemand met verstand van zaken naar’

WILLEMSTAD - Sinds wanneer ze er zitten, is onbekend. Maar dát er meerdere barsten in de Willemstadtse vestingmuur te zien zijn, is wel duidelijk. Uitgerekend bij het Bastion Groningen, een naam die de laatste jaren toch al associaties met scheuren oproept.

Johan Schot, secretaris van Heemkundekring De Willemstad en iemand die veel weet van de vestingwerken, kreeg onlangs een fotootje opgestuurd. Daarop was een grote barst te zien, vertelt Schot die zelf poolshoogte nam. ,,Het is niet goed te zien hoe oud de scheuren zijn. Het is bij het afgesloten deel van de jachthaven, een plek waar je normaal gesproken niet komt.”

Schot heeft er meerdere geteld: ,,De een wat forser dan de ander.”

Of het afbrokkelende metselwerk à la minute reparatiewerk behoeft, kan hij niet zeggen. ,,Ik ben geen bouwkundige. Maar ik zou redeneren: er is werking, dus dan is het handig om er goed naar te kijken.”

Dat vindt ook fractievoorzitter Pauline Joosten van Moerdijk Lokaal, die zelf in Willemstad woont. Ongerust is ze niet, dat vindt ze een te groot woord. ,,Maar goed is het niet. Ik vind het fors. Daarom zeg ik: beter kijkt er iemand naar die er verstand van heeft.”

Plannen in de ijskast

De vestingwerken in Willemstad (en Klundert) kampen al jaren met achterstallig onderhoud. Daarom werd enkele jaren geleden een plan gepresenteerd om de blikvangers van het vestingstadje op te knappen. Door financiële problemen werden die plannen vorig jaar echter in de ijskast gezet.

Schot: ,,Het is uitgesteld tot nader order. Maar ondertussen gaat de onderhoudsbehoefte gewoon door. Het was een mooi plan, waar enthousiasme voor was. Wat de status nu is, weet ik niet. Ik kan niet in de portemonnee van de gemeente kijken.”

Joosten heeft de problemen aangekaart bij de wethouder. De gemeente heeft nog niet gereageerd.