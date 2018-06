Bankje van de 'buurtrechercheurs' is verzet, haven weer een stapje dichterbij

ZEVENBERGEN - Het opengraven van de Zevenbergse haven gaat een nieuwe fase in. Woensdag is het bouwbord onthuld.

,,Het is de perfecte situatie hè. We blijven in de kern, daar waar het gebeurt.'' De 73-jarige Zevenbergenaar Piet Gelens is blij dat zijn vaste plekje midden in het Zevenbergse centrum behouden blijft. Het bankje waar hij zo'n vier dagen per week met zijn maten op zit, is woensdag door verschillende wethouders een paar meter verplaatst ter voorbereiding op de werkzaamheden aan de haven.

Volgende fase

Met een officiële onthulling van het bouwbord aan de Stoofstraat is de volgende fase van de werkzaamheden gestart. Het voorbereidende werk aan kabels en leidingen is nagenoeg afgerond, waardoor met de volgende stap kan worden begonnen: de sloop van horecapand De Vrijbuiter.

,,Het pand waar Zevenbergen een haat-liefde verhouding mee heeft'', lacht wethouder Thomas Zwiers. ,,De sloop van De Vrijbuiter luidt een nieuw tijdperk in: het water gaat komen.'' De nieuwe fase werd ingeluid door de wethouders Zwiers en Désirée Brummans. Zij onthulden samen met de aannemerscombinatie het bouwbord en verplaatsten het welbekende 'hangouderenbankje' dat bij De Vrijbuiter stond.

Onderzoek

Gelens is maar wat blij dat de bank niet al te ver weg komt te staan. ,,Wij'', Gelens wijst naar zichzelf en twee andere mannen, ,,zijn de buurtrechercheurs. We horen nieuwtjes uit het dorp vaak als eerste. Zoals 't een goede rechercheur betaamt, gaan we na het horen van iets spannends op onderzoek. Lachen hè.'' Maar, zonder gekheid, het bankje is van grote, sociale betekenis voor de mannen. ,,Als we horen dat iemand een keer iets nodig heeft, laatst bijvoorbeeld een hoogwerker, kunnen wij diegene goed doorverwijzen.''

Ter voorbereiding op de sloop van De Vrijbuiter wordt er vandaag en morgen een bouwkundige opname gedaan van de panden in de omgeving. In de tweede helft van juni wordt er tussen Noordhaven 144 en Zuidhaven 171 een proefsleuf gegraven voor onderzoek naar niet-gesprongen explosieven. Volgens Zwiers gaat de eerste schop voor het daadwerkelijk graven aan de haven in oktober de grond in.