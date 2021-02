Baggeraars na de zomer aan de slag in Klundert en Willemstad: ‘We zijn met een grote inhaalslag bezig’

,,We willen voor half december klaar zijn”, zegt een woordvoerder van het waterschap. ,,Rond de zomer stemmen we met belanghebbenden zoals visverenigingen de werkzaamheden af.” Behalve het baggeren is Brabantse Delta van plan om aan het Dennenpad in Klundert negentig meter beschoeiing te vervangen.

Aanpak staat jaren op de rol

De aanpak van de stadswateren staat al jaren op de rol. Politieke partijen in de gemeente Moerdijk drongen regelmatig aan op haast om achterstallig onderhoud weg te werken en oevers en beschoeiing te herstellen. Ook trokken ze bij de gemeente aan de bel over de soms slechte staat van de vestingwerken in Klundert en Willemstad.

PFAS

Baggerwerkzaamheden in ons land lagen geruime tijd stil vanwege de norm voor vervuiling met PFAS. Er waren geen afzetlocaties beschikbaar. PFAS is een verzamelnaam voor 6000 chemische stoffen die in hogere concentraties schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid en het milieu.

In afwachting van nieuwe wetgeving is nu door het Rijk tijdelijke regelgeving opgesteld. ,,Hierdoor is het mogelijk geworden om de meeste de vrijkomende bagger op andere locaties verantwoord te hergebruiken of te storten, waardoor er toch kan worden gebaggerd. Dat betekent dat wij met een grote inhaalslag bezig zijn”, zegt de woordvoerder van Brabantse Delta.

Ook Klundert, Willemstad en Zevenbergen staan dus op de rol.

Visclub

Jack Schoep van visclub ‘t Wachtertje maakte zich in het verleden regelmatig hard voor de opknapbeurt van de stadswateren. ,,Het gaat ons niet zo zeer om het baggeren, wel om het herstel van de beschoeiing. Dat is met name nodig aan de zuidelijke binnengracht in Klundert.”