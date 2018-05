Babis de Griek opent in Zevenbergen: 'Dit wordt knallen, man!'

Manusje-van-alles

Vanaf zijn dertiende is deze gezellige 37-jarige Griek, geboren en getogen in een dorpje bij Olympia, actief in taveernes, restaurants en hotels. ,,Ik begon als een manusje-van-alles in een restaurant in mijn dorp en werd gaandeweg chefkok en leidinggevende in een hotel'', vertelt hij bij een glaasje ouzo. In 1997 bezocht hij zijn Zevenbergse broer. ,,Dit stadje was mijn eerste echte kennismaking met Nederland en ik vond het direct leuk'', vertelt de Bredanaar die geruime tijd bij zijn broer woonde. Tot voor kort werkte hij bij Irodion in Roosendaal. Daarvoor was hij onder meer bedrijfsleider van het Hoevense Mythos. ,,Maar ik wilde voor mezelf beginnen'', zegt hij.