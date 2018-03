Baan met jaarcontract voor West-Brabantse bijstandsgerechtigden

ZEVENBERGEN - Met een nieuw project in West-Brabant maakt een groep van ongeveer 1.100 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een goede kans op een jaarcontract bij een werkgever in de logistiek.

Donderdag hebben het Werkplein Hart van West-Brabant, het WVS en initiatiefnemer Randstad de handen ineen geslagen om in deze regio langdurige werkloosheid te koppelen aan de grote vraag naar personeel in de logistiek.

De deelnemers spreken van een sociale innovatie en sluiten niet uit dat het experiment ook in andere sectoren kan worden toegepast. 'West-Brabant biedt als logistieke hotspot veel mogelijkheden voor zij-instromers', zeggen de betrokken instanties.

Chauffeurs

De logistieke sector in West-Brabant is sterk aan het groeien. Ook de haven van Moerdijk heeft mensen nodig. Daardoor is er een nijpend tekort aan chauffeurs en logistiek opgeleide medewerkers. Aan de andere kant krijgen in de zes deelnemende gemeenten van het Werkplein 4.100 mensen een uitkering.

,,Een op de vijf mensen in de bijstand is bijzonder laag opgeleid. In de bijstand zit driekwart onder de armoedegrens", weet bestuursvoorzitter Thomas Zwiers van het Werkplein. Nu zijn er werklozen die snel op eigen kracht een nieuwe baan vinden. Er zijn er ook die daarbij enige hulp nodig hebben. En er is een groep die heel moeilijk aan de slag komt. Het project richt zich op de derde groep.

Leerwerktraject

De eerste zorg is de kandidaten weer voor te bereiden op een rentree op de arbeidsmarkt. Het WVS biedt hiervoor een leerwerktraject aan met daarin speciale aandacht voor logistieke vaardigheden. Vervolgens worden ze begeleid om ook aan het werk te gaan en te kunnen blijven.

,, De mensen komen in dienst voor minstens één jaar. Dat geeft ze enige zekerheid. Ze krijgen een marktconform salaris. En ze krijgen begeleiding als er bijzondere problemen zijn, zoals schulden hebben of net een scheiding achter de rug hebben. Het doel is ze duurzaam aan het werk te helpen", zegt Inge Dijkstra, directeur Randstad HR Solutions.

De begeleiding bestaat er ook uit dat de deelnemers een beetje worden ontzorgd. In het traject krijgen mensen hulp met het op tijd aanpassen van regelingen en het opgeven van je inkomen bij de fiscus.

DSV Solutions

In de regio maken ongeveer 1.100 mensen kans op deelname aan het project. De pilot start met dertig mensen. Randstad zal optreden als werkgever en de eerste bedrijven, zoals DSV Solutions, hebben al interesse getoond. Nu de handtekening onder de intentieverklaring staat, gaat Randstad meer bedrijven benaderen om mee te doen.

Werkplein-voorzitter Thomas Zwiers is ook wethouder in de gemeente Moerdijk. Daar komt op termijn het Logistiek Park Moerdijk dat werk moet gaan bieden aan een paar duizend mensen. De nieuwe samenwerking tussen Werkplein, WVS en Randstad kan ook daar vruchten afwerpen.

Bovendien zou het concept van deze sociale innovatie wellicht ook worden toegepast op andere sectoren, zoals industrie of toerisme. De deelnemers spreken van een succes als er ongeveer dertig werklozen met een jaarcontract aan de slag zijn gegaan.

