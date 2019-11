B!RTH krijgt niet één, maar twee kerstvoorstellingen

Mede-organisator Cora Baan vertelt dat de organisatie al eerder heeft nagedacht over een extra avond. ,,De kaarten voor de kerstvoorstelling raken steeds sneller uitverkocht. Vorig jaar waren de kaarten zelfs in een paar uur tijd weg. Alle organisatoren van B!RTH wisten dat er iets moest gebeuren.”



De organisatie verkoopt 350 kaarten per avond. Of de twee avonden een blijvertje worden, is nog de vraag voor Baan. ,,Bezoekers hebben meer kans op een kaartje. Als de voorstelling op beide avonden bevalt, dan blijft dit. Bevalt het niet, dan gaan we terug naar één avond.”